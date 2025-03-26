Правительство РФ ждет от инвесторов активной реализации проектов в сфере туризма

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство РФ ждет от инвесторов, которые получили льготные кредиты на строительство новых отелей, активной реализации своих проектов, сообщил в среду премьер-министр Михаил Мишустин.

"В нашей стране есть уникальные и интересные места для посещения. И очень важно, чтобы инфраструктура отвечала запросам путешественников - по комфорту, сервису. В результате мероприятий нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" создавались современные средства размещения - отели, глэмпинги, кэмпинги - от Калининграда до Владивостока. Выделяли федеральные средства на возведение модульных отелей, на строительство гостиниц выдавали льготные кредиты. Что даст свыше 50 тыс. новых номеров. Ну и ждем от наших инвесторов активной реализации обещанных проектов", - сказал он в ходе отчетного доклада в Госдуме о работе правительства в 2024 году.

"По итогам прошлого года рост количества турпоездок по стране превысил 10%. Главное - мы обеспечили возможность нашим гражданам возможности больше путешествовать по России. Уверен, что с каждым годом число тех, кто захочет лучше познакомиться с нашими регионами, будет только увеличиваться. В том числе благодаря частной инициативе", - добавил Мишустин.

По данным Минэкономразвития РФ, в 2024 году число турпоездок по России превысило 91 млн.