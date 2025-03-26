В России заявили, что Киев продолжает удары по энергетической инфраструктуре РФ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - В министерстве обороны РФ заявили, что несмотря на публичные заявления, Украина продолжает наносить удары по российской энергетической инфраструктуре.

"Несмотря на публичное заявление Зеленского о принятии достигнутых в Эр-Рияде 24 марта российско-американских договоренностей по прекращению атак на объекты гражданской энергетики, киевский режим продолжил нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Российской Федерации", - отметили в ведомстве.

"Ночью 26 марта у побережья Крыма в районе мыса Тарханкут дежурными средствами ПВО сбиты два украинских ударных БПЛА, объектом атаки которых было наземное оборудование Глебовского подземного хранилища газа", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ также сообщили, что 26 марта около 4:45 по московскому времени в Брянской области в результате атаки украинского БПЛА по объекту филиала ПАО "Россети Центр - Брянскэнерго" произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, в результате которого без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.

"Днем 25 марта в Курской области в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту филиала ПАО "Россети Центр - Курскэнерго" произошло каскадное отключение ряда подстанций, в результате которого без электроснабжения остались более 4 тысяч потребителей Хомутовского района", - заявили военные.