Мишустин сообщил о направлении более 360 млрд руб. на интеграцию новых регионов

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Правительство направило свыше 360 млрд рублей на интеграцию новых регионов, что позволило за год отремонтировать тысячи километров дорог, восстановить или построить с нуля почти 4 тыс. новых объектов, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Запустили также программу для интеграции наших новых регионов, в рамках нее направили свыше 360 млрд рублей", - сказал он, выступая в Госдуме в среду с ежегодным отчетом о работе правительства.

По его словам, "это позволило всего за год отремонтировать тысячи километров дорог, трасс, восстановить или фактически создать заново почти четыре тысячи различных объектов, чтобы жители смогли переехать в современные дома, определить ребят в детские сады, школы, спортивные секции и получать квалифицированную медицинскую помощь, как во всей России".

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