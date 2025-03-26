Госдуму призвали поскорей расширить число регионов, которым могут списать бюджетные кредиты

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Премьер-министр Михаил Мишустин призвал депутатов Госдумы оперативно рассмотреть законопроект о расширении перечня регионов, которым могут списать бюджетные кредиты, чтобы направить освободившиеся средства на поддержку участников СВО и выполнение нацпроектов.

"Президент одобрил инициативу о расширении перечня регионов, которые могут списать кредиты и направить эти средства на поддержку наших защитников - участников СВО и выполнение национальных проектов", - сказал он, выступая в Думе с ежегодным отчетом о работе правительства.

Он пояснил, что речь идет о субъектах с уровнем бюджетной обеспеченности менее 85% от средних показателей по стране.

"Соответствующие изменения прорабатываются и будут внесены в нормативные акты в самое ближайшее время. Рассчитываю, что этот законопроект вы, уважаемые депутаты, рассмотрите оперативно", - добавил глава правительства.