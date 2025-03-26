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В Госдуме призвали принять отдельный федеральный закон о вечной мерзлоте

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Текущая действительность приводит к выводу, что России необходим отдельный федеральный закон о вечной мерзлоте. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов на Международном Арктическом форуме в Мурманске в ходе сессии, посвященной проблемам вечной мерзлоты.

Он отметил, что на Дальнем Востоке мерзлота занимает 65% территории, а в Арктике - еще больше. "Эта тема находится в зоне нашего особого внимания. Её актуальность подтверждена думскими и выездными мероприятиями. Мы изучили существующую практику на всех территориях, корпоративный опыт. И в результате у нас в комитете сформировалась твёрдая позиция, что нужен отдельный специальный закон в области многолетней мерзлоты", - сказал Харитонов.

Он напомнил, что недавно Чукотка первой приняла свой спецзакон о мерзлоте, но необходима координация на федеральном уровне и не только в вопросе мониторинга состояния вечной мерзлоты. "Одним сбором, обобщением и даже анализом ограничиваться нельзя. Нужно прогнозировать то, как негативные процессы в грунтах скажутся на зданиях и сооружениях жилой и отраслевой направленности. Кто за что отвечает и несет ответственность. Поэтому нужен отдельный специальный (рамочный) закон и координирующий орган. Примерно так же как мы поступили с северным завозом", - предложил Харитонов.

Он также подчеркнул, что ФЗ - 44 "одинаков для всех, и беспощаден для арктических регионов": "Строительный цикл в южных и в арктических регионах абсолютно разный. Поэтому надо вносить изменения в нормативные правовые акты по проектированию и строительству объектов капитального строительства, которые учитывают сезонные особенности климата в различных субъектах РФ и особенности строительства в условиях многолетней мерзлоты. Надо расширять применение материалов, подходящих для строительства в условиях многолетней мерзлоты, широко применять металлоконструкции в гражданском строительстве", - считает глава комитета.

Следует проработать вопросы создания геоинформационной системы на основе опережающих инженерно-геологических изысканий, обследований. Необходимо также применять паспортизацию существующих объектов капитального строительства с ранжированием по опасности возникновения аварийных ситуаций в субъектах РФ, в границах которых находятся участки многолетней мерзлоты, подчеркнул он.

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Чукотка Госдума Николай Харитонов Арктика Дальний Восток
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