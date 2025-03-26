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Патрушев заявил, что Арктика всё больше приобретает для РФ стратегическое значение

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил о возрастании стратегического значения Арктики для России в нынешней военно-политической ситуации.

"С учётом складывающейся военно-политической ситуации Арктика всё больше приобретает для России стратегическое значение - как для укрепления международных позиций нашей страны, так и для её внутреннего развития", - сказал Патрушев на совместном заседании комиссий Государственного совета РФ по вопросу: "Комплексный подход к развитию Арктики: формирование национального проекта "Арктика и Северный морской путь" в рамках международного арктического форума "Арктика - территория диалога".

"Ускорение экономического и инфраструктурного развития Арктической зоны, сохранение за нашей страной суверенитета над арктической территорией, а также Северным морским путём и шельфом являются важнейшими задачами обеспечения национальных интересов и безопасности в Арктике", - подчеркнул Патрушев.

Арктика Николай Патрушев
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