С 2026 года семьи с двумя и более детьми смогут вернуть часть уплаченного НДФЛ

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Семьи с двумя и более детьми с 2026 года смогут возвращать часть уплаченного НДФЛ, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"С 2026 года вводим семейную выплату для родителей, где двое и более детей. Если доход ниже полутора прожиточных минимумов, ставку НДФЛ до 6% посчитаем", - сказал он, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в рамках ежегодного отчета о работе правительства.

Мишустин также напомнил о целом ряде мер, принятых в последние годы для поддержки семей с детьми, независимо от показателя нуждаемости, в том числе об индексации маткапитала по фактической инфляции, расширении его применения, продлении семейной ипотеки до 2030 года, увеличении налоговых вычетов и других.