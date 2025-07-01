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Мишустин сообщил об изменениях в расчете НДФЛ для родителей двух и более детей

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - НДФЛ для родителей двух и более детей, зарабатывающих менее 1,5 прожиточных минимумов своего региона, с июня 2026 года будет рассчитываться по сниженной ставке в 6%, а разница будет возвращаться им, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.

"Уже с будущего июня для работающих родителей с двумя детьми и более, чьи доходы ниже, чем полтора региональных прожиточных минимума, начнет действовать так называемая ежегодная семейная выплата. Им станет компенсироваться часть уплаченного налога на доходы физических лиц. Такой налог для них будет пересчитан по сниженной ставке в 6%, а разница будет возвращена", - сказал он на стратегической сессии по вопросам снижения уровня бедности и увеличению реальных доходов граждан.

Он добавил, что была возобновлена индексация пенсий для работающих пенсионеров.

"С 2026 года страховые пенсии тех, кто вышел на заслуженный отдых, станут дважды увеличиваться: с февраля - на уровень инфляции за прошедший год - и с апреля - с учетом роста доходов социального фонда", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин НДФЛ
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