Мишустин заявил, что в ближайшие 5 лет России нужны 1,5 млн квалифицированных инженеров

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Потребность в инженерных кадрах в России составляет 1,5 млн человек, развитие инженерного образования является важнейшим приоритетом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Развитие инженерного образования - это важнейший приоритет. Потребность сегодня наших отраслей в квалифицированных инженерах посчитана. (...) В ближайшие пять лет эта потребность - 1,5 млн человек", - сказал Мишустин, отвечая на вопросы депутатов Госдумы в рамках ежегодного отчета о работе правительства.

Он отметил, что также важно "соединить заказчика и предприятия, где инженер будет востребован". "Соединить того, кто будет инженера потом принимать на работу с тем, кто его готовит, это важнейшая наша задача", - подчеркнул премьер.

