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Президентский совет считает, что запрет начислять штрафы по кредитам умерших клиентов до оформления наследства ущемит интересы банков

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Президентский совет по кодификации гражданского законодательства не поддержал законопроект о запрете банкам начислять пени и штрафы по кредитам умерших клиентов на период, пока их родственники фактически не получат наследство. Это, по мнению совета, необоснованно ущемляет интересы кредиторов, свидетельствует его заключение.

Свои замечания совет озвучил к законопроекту (№532254-8), который был внесен в Госдуму в январе 2024 года группой депутатов во главе с Натальей Костенко ("Единая Россия"). Поправки в закон "О потребительском кредите (займе)" предлагает закрепить на уровне закона сложившуюся на уровне судов практику, запрещающую банкам начислять неустойки (пени, штрафы) в течение периода, пока наследники оформляют наследство - по общему правилу это полгода.

"За эти шесть месяцев они (банки - ИФ) так накручивают проценты - а если мы говорим об ипотеке, это огромные проценты, - что в конечном счете это может в том числе повлиять на то, примут ли наследники решение принять наследство", - говорила Костенко при обсуждении законопроекта в первом чтении на пленарном заседании Госдумы в марте 2025 года.

Кроме того, проект запрещает банкам требовать досрочно погасить долг либо реализовать залог, в том числе и ипотечную недвижимость.

Ранее правительство направило положительный отзыв на инициативу. При этом кабинет министров предложил установить период, в течение которого не будут применяться меры ответственности за неисполнение денежного обязательства - с момента открытия наследства и до шести месяцев, если не установлено иное по решению суда по наследственным спорам.

Однако у совета по кодификации к инициативе возникли "замечания концептуального характера", говорится в заключении. По его мнению, продолжает оставаться спорным судебный подход об освобождении наследника от ответственности в период с момента открытия наследства и до момента его принятия.

Совет напоминает, что вступивший в права наследник занимает место должника в правоотношении с кредитором и отвечает в пределах стоимости перешедшей к нему доли в праве на наследственную массу. Перевод долга не может приводить к умалению прав кредитора, это соответствует принципу запрета ухудшения правового положения должника в результате преемства в правах кредитора, отмечает совет.

По мнению совета, стремление предоставить потенциальному наследнику дополнительные выгоды в виде отрезка времени, в рамках которого он освобождается от ответственности по обязательству наследодателя, необоснованно ущемляет интересы кредитора.

Кроме того, есть замечания у совета и к предложению до принятия наследства наследниками умершего клиента запретить банкам досрочно требовать возврата кредита и обращать взыскание на залог по его обязательствам. Такая инициатива создает для кредитора риски утраты возможности предъявления соответствующих исков в суд, поскольку процессуальные сроки для обращения в суд не приостанавливаются на период от момента смерти клиента до принятия наследства его наследниками.

РФ
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