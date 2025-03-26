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Путин отменил временное управление в отношении "дочки" Ariston - "Аристон Термо Русь"

Путин отменил временное управление в отношении "дочки" Ariston - "Аристон Термо Русь"
Президент РФ Владимир Путин
Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин отменил временное управление в отношении российской дочерней компании Ariston Thermo S.p.A. - ООО "Аристон Термо Русь". Соответствующий указ от 26.03.2025 № 176 опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, в апреле 2024 года ООО "Аристон Термо Русь" была передана во временное управление АО "Газпром бытовые системы" - дочернему обществу ПАО "Газпром".

"Аристон Термо Русь" (до 2009 года "Мерлони Термосанитари Русь") создано в 2002 году в производственной зоне во Всеволожске Ленобласти. Бенефициарным владельцем является Паоло Мерлони. Российская компания занимается "производством бытовых электрических приборов и реализацией приобретенных бытовых электрических и газовых приборов".

Как сообщается в бухгалтерской отчетности предприятия "Аристон Термо Русь", в 2024 году выручка ООО сократилась на 6% - до 8,91 млрд рублей, но валовая прибыль увеличилась на 12%. В полтора раза - до 99 млн рублей - выросла величина текущего налога на прибыль. Чистая прибыль выросла в девять раз - до 292 млн рублей с 33 млн рублей в 2023 году. Расходы на оплату труда персонала выросли на 17% - до 714 млн рублей.

При этом численность сотрудников предприятия не изменилась - там по-прежнему работает около 290 человек.

В ревизионной комиссии участвуют два представителя компании Ariston, сказано в бухотчетности "Аристон Термо Русь".

Владимир Путин Ariston Аристон Термо Русь
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