Песков не исключил контактов Путина и Трампа в случае новых ударов по энергообъектам РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Фото: AP/TAСС

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Россия продолжает паузу в нанесении ударов по энергетической инфраструктуре Украины, несоблюдение данной договоренности Киевом может стать поводом для нового разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы видим, как развивается ситуация с ненанесением ударов по энергической инфраструктуре. Если российская сторона уже несколько суток придерживается своего слова, слова, которое дал президент - команда президента, которая немедленно вступила в силу и немедленного была исполнена, и исполняется до сих пор, - то про киевский режим этого не скажешь", - отметил Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

Журналист опубликовал отрывок интервью в своем телеграмм-канале.

У Пескова уточнили, может ли несоблюдение договоренностей Киевом стать поводом для нового разговора Путина и Трампа.

"Безусловно, президенты подтвердили свое намерение продолжать при необходимости контакты", - ответил пресс-секретарь главы российского государства.

"Помимо этого, налажены уже контакты по линии команд. Это позволяет весьма оперативно обмениваться информацией по наиболее актуальным вопросам", - подчеркнул он.

Песков рассказал, что сейчас продолжаются удары по объектам в Судже.

"При этом мы слышим заявления из Киева, что русские сами себя обстреляли. Абсурдные заявления. Это лишний раз показывает, насколько можно верить и доверять киевскому режиму", - заметил представитель Кремля.

Песков добавил, что "цена слова киевского режима и цена слова Зеленского не слишком велика". "Никто не склонен переоценивать стоимость этого слова", - сказал он.