ФАС усилит контроль за процессом формирования цен на хлеб в 82 регионах

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ФАС проверит обоснованность установления оптово-отпускных цен производителями хлеба недлительного хранения в 82 регионах РФ.

Как сообщает служба, ранее она провела исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели более 1,5 тыс. опрошенных субъектов, занимающихся производством и оптовой торговлей хлебом, за 2022-2024 годы.

"В 82 регионах ведомство определило производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации этой продукции. Территориальные управления ФАС России проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен", - говорится в сообщении.

При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования, подчеркнула ФАС.