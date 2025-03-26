Поиск

ФАС усилит контроль за процессом формирования цен на хлеб в 82 регионах

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - ФАС проверит обоснованность установления оптово-отпускных цен производителями хлеба недлительного хранения в 82 регионах РФ.

Как сообщает служба, ранее она провела исследование по оценке долей участников рынков хлеба недлительного хранения из пшеничной, ржаной, а также смеси ржаной и пшеничной муки. Анализу подлежали производственные показатели более 1,5 тыс. опрошенных субъектов, занимающихся производством и оптовой торговлей хлебом, за 2022-2024 годы.

"В 82 регионах ведомство определило производителей, обладающих существенной долей в объеме реализации этой продукции. Территориальные управления ФАС России проанализируют обоснованность установления ими оптово-отпускных цен", - говорится в сообщении.

При наличии оснований служба примет меры антимонопольного реагирования, подчеркнула ФАС.

ФАС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В РКН заявили, что проводимые плановые проверки исключают влияние на НСПК

Основателю "Русагро" Мошковичу предъявили обвинение по делу о хищении

Основателю "Русагро" Мошковичу предъявили обвинение по делу о хищении

Шадаев заявил, что YouTube пока не предпринял шаги по исполнению законов РФ

СКР возбудил дело в связи с атакой дрона ВСУ на энергообъект "Курскэнерго"

Путин отменил временное управление в отношении "дочки" Ariston - "Аристон Термо Русь"

Путин отменил временное управление в отношении "дочки" Ariston - "Аристон Термо Русь"

В "Русагро" подтвердили информацию об обысках в офисах компании

Силуанов допустил пополнение ФНБ в 2025 году меньше плана

Хуснуллин заявил о глобальном сокращении выдачи ипотеки в России

Хуснуллин заявил о глобальном сокращении выдачи ипотеки в России

Источник сообщил о следственных действиях с основателем "Русагро" Мошковичем

Источник сообщил о следственных действиях с основателем "Русагро" Мошковичем

"Русагро" не комментирует сообщения СМИ о задержании основателя компании

Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2229 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе371 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6082 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });