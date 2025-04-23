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Мишустин призвал ФАС для контроля над ценами активнее сокращать цепочки посредников

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Наценки посредников являются одним из основных факторов роста цен, поэтому Федеральной антимонопольной службе необходимо усилить работу по сокращению посреднических цепочек, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на расширенном заседании коллегии ведомства.

В случае необходимости он призвал ФАС принимать жесткие меры по контролю над ценами.

"Перед службой стоят важные задачи по контролю за соблюдением антимонопольного законодательства. В первую очередь, для борьбы с ростом цен как в промышленности, где подорожание сырья и комплектующих увеличивает себестоимость, вымывает средства из оборота и снижает рентабельность, так и в рознице, на полках магазинов, где такое повышение бьет по карману наших граждан", - отметил в своем видеообращении глава правительства.

"Одним из существенных факторов роста цен, прежде всего на продукты первой необходимости, остаются наценки посредников. Говорил об этом в ходе отчета правительства в Государственной думе. И здесь главное - усилить акцент на сокращении таких цепочек, что потребует усиления активности взаимодействия с поставщиками и торговыми сетями. И в случае необходимости надо принимать жесткие меры, чтобы защитить людей", - сказал Мишустин.

ФАС Михаил Мишустин Госдума Правительство
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