Сбер предложил обязать операторов связи бесплатно передавать данные в "Антифрод"

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк предлагает обязать операторов связи бесплатно передавать в государственную информационную систему (ГИС) "Антифрод" данные, необходимые для борьбы с мошенничеством, сообщила пресс-служба банка.

"Существует ряд проблем, которые мешают максимально эффективно защищать людей от мошенников. Одна из них - недостаточная вовлеченность операторов связи в процесс информационного обмена с заинтересованными сторонами. Информацию, которая необходима для защиты людей от мошенничества, операторы связи представляют за деньги, что недопустимо в контексте безопасности и сохранности средств россиян", - сказал заместитель председателя правления Сбера Станислав Кузнецов.

Сейчас в рамках ГИС "Антифрод" запущен пилотный проект по оперативному взаимодействию госорганов, банков, операторов связи и других организаций для борьбы с кибермошенничеством. Во время пилота планируется определить категории данных, необходимых для эффективного противодействия киберпреступлениям, выработать унифицированные форматы их предоставления.

Сбер считает целесообразным обязать операторов связи безвозмездно и своевременно передавать в ГИС "Антифрод" информацию о факте и дате прекращения оказания услуг; о факте, дате и времени замены SIM-карты; факте включения или отключения услуги переадресации звонков; данных о смене устройства абонента (номер IMEI); выпуске дополнительных SIM-карт на имя гражданина, говорится в сообщении банка.

Также, по мнению Сбера, необходимо ввести финансовую ответственность операторов перед гражданами за ущерб, причинённый неполучением или несвоевременным предоставлением этой информации. В случае же своевременного и полного предоставления этой информации операторами ответственность целесообразно возлагать на банки.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в марте говорила, что ЦБ выступает за объединение усилий банков и операторов связи для борьбы с мошенничеством. При невыполнении своих обязанностей по защите клиентов и банки, и операторы должны нести материальную ответственность. "Если оператор связи не отфильтровал звонок мошенника, и не один, то он должен возмещать деньги. Если же не выполнил свою миссию банк, получил сигнал тревоги, но палец о палец не ударил, то бремя возмещения ложится на него. И на наш взгляд, такое разделение ответственности справедливо и в равной степени мотивирует рублем и банки, и операторов устанавливать оборону каждому на своем участке", - говорила Набиуллина.

Объем банковских операций без добровольного согласия клиентов в I квартале 2025 года составил 6,9 млрд рублей, что в 1,63 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (4,23 млрд рублей), следует из данных ЦБ. Количество операций без согласия в первом квартале выросло незначительно, до 296,6 тысячи операций против 294,4 тысячи годом ранее.