Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в четверг сохранил "медвежий" настрой среды, когда игроки фиксировали прибыль после эмоционального роста на итогах переговоров США и России, предполагающих восстановление доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок; также негативным фактором выступили данные Росстата об ускорении недельной инфляции. Индекс IMOEX2 за минуту торгов снизился на 0,3% к уровню закрытия основных торгов накануне, лидерами отката выступают акции "Сургутнефтегаза" (-1,8%) и металлургов.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 3136,15 пункта (-0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 1,7%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 27 марта, составляет 84,2065 руб. (+1,35 копейки).

Подешевели также акции "ММК" (-1,7%), "АЛРОСА" (-1,1%), "НЛМК" (-1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (-0,9%), "Северстали" (-0,8%), "НОВАТЭКа" (-0,8%), ОК "Русал" (-0,8%), АФК "Система" (-0,7%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Магнита" (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), ВТБ (-0,3%), "Московской биржи" (-0,2%), "Роснефти" (-0,2%), Сбербанка (-0,2% и -0,1% "префы"), "Норникеля" (-0,2%), "ВК" (-0,2%), "Т-Технологии" (-0,2%), "Газпрома" (-0,1%), "МТС" (-0,1%).

Подорожали акции "ФосАгро" (+0,4%), "Газпром нефти" (+0,3%).

По данным Росстата, инфляция в РФ с 18 по 24 марта 2025 года составила 0,12% после 0,06% с 11 по 17 марта, 0,11% с 4 по 10 марта, 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала месяца рост цен к 24 марта составил 0,35%, с начала года - 2,41%.

Из данных за 24 дня марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 24 марта символически ускорилась до 10,22% с 10,20% на 17 марта (10,06% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

Ранее на неделе зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил журналистам в Госдуме, что инфляция в РФ в I квартале складывается ниже февральских ожиданий Банка России, об устойчивости тенденций можно будет судить после оценки полных данных за март.

По оценке аналитика ФГ "Финам" Игоря Додонова, давление на российские акции оказывает сохраняющаяся большая неопределенность в отношении урегулирования украинского конфликта.

Результаты недавно прошедших переговоров между РФ и США можно считать некоторым прогрессом, однако по большому счету достигнутые договоренности являются лишь декларацией о намерениях, поскольку в них мало конкретики, не прописаны механизмы реализации. На таком фоне отечественные инвесторы предпочитают сохранять выжидательную позицию. Фактором поддержку рынка выступают выросшие цены на нефть (Brent накануне превышала $74 за баррель) до максимума почти за месяц на данных о более существенном, чем предполагалось, сокращении коммерческих запасов топлива в США.

С точки зрения теханализа, индекс МосБиржи на дневном графике движется вблизи локального горизонтального канала. Можно ожидать продолжения консолидации в рамках данной фигуры с возможным подъемом к ее верхней границе, в район 3280 пунктов, считает Додонов.

В США в среду индексы акций снизились на 0,3-2% во главе с Nasdaq, участники рынка ждали прояснения позиции Белого дома в отношении пошлин на автомобили и зеркальных тарифов на импорт, которые должны вступить в силу 2 апреля.

Отсутствие четкого представления о масштабах и охвате этих пошлин усилило волатильность на рынках, вызвав опасения по поводу ответных мер и широких экономических последствий, отмечает Trading Economics.

Опубликованные в среду данные показали, что объем новых заказов на товары длительного пользования в США в феврале вырос на 0,9% по сравнению с предыдущим месяцем после роста на 3,3% в январе. Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предполагал сокращение показателя на 1%.

В четверг выйдут окончательные данные об изменении ВВП США в IV квартале 2024 года, а в пятницу - доклад о доходах и расходах американцев, который включает отслеживаемый Федеральной резервной системой индикатор инфляции - индекс PCE.

Большинство (60%) главных финансовых директоров американских компаний ожидают рецессии в США во второй половине 2025 года, еще 15% ждут спада экономики в 2026 году, свидетельствуют результаты ежеквартального опроса CNBC. Опасения главным образом связаны с политикой администрации президента Дональда Трампа, которую один из опрошенных описал как "слишком хаотичную для эффективного ведения бизнеса".

Аналитики Barclays понизили прогноз для индекса S&P 500 и теперь ожидают, что в конце года он будет составлять 5900 пунктов, а не 6600 пунктов. В банке объясняют корректировку прогноза неопределенностью, порождаемой торговой политикой США.

В Азии в четверг преобладает негативная динамика индексов акций за исключением Китая (японский индекс Nikkei 225 снизился на 1,1%, австралийский ASX Australia - на 0,5%, южнокорейский Kospi - на 0,9%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng прибавляет 1,1%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты растут на 0,1%).

Президент США Трамп объявил в Белом доме, что решил ввести пошлины в 25% на все автомобили, произведенные за рубежом. По мнению Трампа, "это приведет к нашему экономическому росту", а также к тому, что иностранные автопроизводители будут открывать заводы в США. Он уточнил, что решение распространяется и на небольшие грузовики.

Также Трамп планирует ввести пошлины на лекарства. "Мы собираемся ввести тарифы на фармацевтические препараты, чтобы возродить нашу фармацевтическую промышленность", - сказал Трамп журналистам президентского пула. По его словам, в США практически не производятся медицинские препараты.

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены стабилизировались после отскока вверх накануне. Индекс доллара DXY во вторник обновил минимум с начала года в районе 103,4 пункта, в четверг он находится в районе 103,6 пункта.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 07:01 МСК в четверг составила $73,87 за баррель (+0,1%), цена майского фьючерса на WTI - $69,76 за баррель (+0,2%).

Президент США Трамп заявил, что доволен ходом операции по нанесению ударов по йеменским мятежникам-хуситам. "Все идет успешно, даже успешнее, чем мы ожидали", - сказал он журналистам в Белом доме.

Трамп предположил, что хуситы уже хотели бы договориться с США об урегулировании кризиса. Тем не менее президент США отметил, что пока не планирует завершать военную операцию. "Она будет продолжаться еще долго", - предупредил Трамп.