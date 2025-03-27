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Совет Федерации одобрил закон о противодействии телефонным мошенникам

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в четверг одобрил закон о мерах по борьбе с кибермошенничеством.

Как отметил на заседании Совета Федерации глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, рост преступности в данной сфере в 2024 году по сравнению с 2023 годом был 74%.

"Вы представьте: каждое третье преступление в стране сегодня совершается с использованием информационных технологий", - сказал сенатор.

Он привел данные Центробанка, согласно которым в прошлом году со счетов только физических лиц было похищено 27 млрд рублей.

В свою очередь спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что в одобряемом законе предусмотрено около 30 мер, и очень важно разъяснять гражданам, как они могут использовать эти инструменты для самозащиты.

"Этот закон крайне нужный и в определенном смысле долгожданный. Все меры закона направлены на одно - на защиту граждан", - подчеркнула она.

Банки

Согласно закону, кредитная организация обязана обеспечить клиенту возможность наделить третье лицо статусом уполномоченного лица для подтверждения совершения операции по переводу денежных средств с банковских счетов в пользу третьих лиц, операции по получению клиентом - физическим лицом наличных денежных средств с банковских счетов, открытых в этой кредитной организации, в том числе с применением банкомата.

Операция, требующая подтверждения уполномоченным лицом, должна быть подтверждена (либо отклонена) указанным лицом не позднее 12 часов, если более короткий срок не установлен в соглашении, с момента направления такому лицу уведомления кредитной организации о совершении клиентом указанной операции, предусматривает закон.

Согласно закону кредитная организация, выдавшая клиенту платежную карту, должна будет проверить, не происходит ли снятие наличных без согласия клиента через банкоматы. Признаки таких случаев определит Банк России и разместит информацию о них на своем официальном сайте. Если такие признаки выявлены, банк должен будет ограничить выдачу наличных до 50 тыс. рублей в сутки на 48 часов и сразу уведомить клиента.

Кроме этого банк будет обязан ограничить выдачу наличных денежных средств с применением банкоматов на сумму до 100 тысяч рублей в месяц, если от Банка России получена информация, содержащаяся в базе данных о случаях и попытках осуществления переводов денежных средств без добровольного согласия клиента, говорится в законе.

Мессенджеры

Закон вводит запрет на использование принадлежащих иностранным юридическим лицам или иностранным гражданами мессенджеров госорганам, Центральному банку РФ, профессиональным участникам рынка ценных бумаг, управляющим компаниям инвестиционных фондов, страховым компаниям, негосударственным пенсионным фондам, депозитариям, организаторам торгов, ломбардам и микрофинансовым организациям, кооперативам, операторам финансовых и инвестиционных платформ, операторам обмена и выпуска ЦФА.

Кроме того, запрет на использование иностранных мессенджеров для информирования граждан коснется субъектов национальной платежной системы, операторов связи, владельцев агрегаторов товаров и услуг, а также сайтов, страниц и сервисов, которые ежедневно посещают более 500 тыс. пользователей, находящихся на территории РФ и которые распространяют рекламу на русском или других языках народов РФ. Также аналогичный запрет вводится для владельцев сервисов объявлений с трафиком более 100 тыс. человек. Речь идет о сервисах с объявлениями о покупке, продаже или аренде имущества, предоставлении услуг, поиске работы и сотрудников.

Ограничение также распространяется на компании и предприятия, где доля государства составляет более 50%.

Спам

Согласно закону, массовые телефонные вызовы допускаются только при условии получения от абонентов согласия, "выраженного посредством совершения им действий, однозначно идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на получение массовых вызовов". При этом абонент вправе направить оператору связи отказ от получения массовых вызовов и рассылок, а оператор обязан прекратить их после получения такого отказа.

Кроме того, закон обязывает операторов направлять на телефон абонента информацию о компании, которая ему звонит.

Сим-карты, согласно закону, можно будет передавать членам семьи, близким родственникам и иным лицам, которые установит правительство РФ.

Вводится также запрет на отправку смс в момент телефонного соединения - абоненту оно может быть доставлено только после окончания разговора.

Также законом устанавливается запрет на ввоз в РФ спутниковых средств связи иностранного производства, не имеющих решения Государственной комиссии по радиочастотам о выделении полос радиочастот.

Для положений закона предусмотрены разные сроки вступления в силу.

Совет Федерации Банк России ЦБ РФ Андрей Клишас Валентина Матвиенко
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