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Следствие ходатайствует об аресте основателя "Русагро" Мошковича

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы зарегистрировал ходатайство следователя об аресте директора агрохолдинга "Русагро" Вадима Мошковича, обвиняемого в хищениях, сообщили в суде в четверг.

В настоящее время Мошкович доставлен суд. Ходатайство будет рассмотрено в ближайшее время.

В четверг суд также рассмотрит вопрос об аресте бывшего генерального директора "Русагро" Максима Басова.

Мошкович и Басов были задержаны накануне по делу об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ).

По словам информированного источника, уголовное преследование Мошковича и Басова связано с хищениями у компаний - деловых партнеров ГК "Русагро" порядка 1 млрд руб. Однако, как говорил источник, сумма может измениться.

Сообщалось, что речь идет о хищениях при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты".

Накануне в "Русагро" прошли обыски, была изъята документация.

В компании заявили, что обыски не связаны с текущей деятельностью, работа продолжается в штатном режиме, все производственные площадки работают, все обязательства перед клиентами, партнерами и сотрудниками выполняются в полном объеме.

Расследование уголовного дела ведет следственный департамент МВД России. Официально ведомство не комментировало ситуацию.

Мошкович основал "Русагро" в 2004 году. В настоящее время это один из ведущих агрохолдингов РФ. Выручка группы в 2024 году составила 340,1 млрд рублей, что на 23,2% больше, чем в 2023 году.

Русагро Москва Мещанский суд Москвы Вадим Мошкович
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