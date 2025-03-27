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Житель Рыбинска в Ярославской области получил 16 лет колонии за госизмену

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Ярославский областной суд признал местного жителя из Рыбинска виновным в государственной измене, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе УФСБ по региону в четверг.

Подсудимый приговорен к 16 годам колонии строгого режима, сказали в пресс-службе.

Установлено, что житель Рыбинска установил контакт с представителем запрещенной в РФ организации, которую использует украинская разведка для антироссийской деятельности.

"В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий была подтверждена причастность подсудимого к сбору и передаче сведений об объектах оборонно-промышленного комплекса региона по заданию украинского куратора", - добавили в УФСБ.

В пресс-службе Ярославского облсуда журналистам уточнили, что уголовное дело расследовалось по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

Приговор в законную силу еще не вступил.

Рыбинск Ярославская область ФСБ
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