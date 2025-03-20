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В Думе доработали законопроект о реформе перевода сельхозземель в другие категории

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла во втором чтении законопроект о введении обязательного согласования перевода земель сельскохозяйственного назначения в другие категории с Минсельхозом.

Законопроект № 542461-8 в феврале 2024 года внесла в палату группа депутатов во главе с зампредом парламента Алексеем Гордеевым. Поправки вносятся в Земельный кодекс и федеральные законы "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" и "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую".

Ко второму чтению депутаты проработали механизм принятия решений о переводе сельхозземель, уточнили процедуру участия Минсельхоза в согласовании. Так, устанавливается, что перевод земель невозможен, если они входят в перечень особо ценных сельскохозяйственных угодий. Вводится понятие "непригодность земель для сельхозпроизводства" как основание для перевода земель в другую категорию. Кроме того, вводится запрет на перевод сельскохозяйственных земель в другую категорию для добычи общераспространенных полезных ископаемых, если они входят в список особо ценных угодий. До 31 декабря 2033 г. такой перевод возможен для реализации приоритетных проектов по модернизации инфраструктуры.

Принятие закона, по мнению его разработчиков, позволит предотвратить сокращение площадей сельхозугодий и защитить наиболее ценные плодородные земли. Сейчас перевод земель из одной категории в другую могут осуществлять органы исполнительной власти регионов без согласования с Минсельхозом.

В материалах к законопроекту говорится, что площадь сельхозземель в России значительно сократилась: с 638 млн га в 1990 году до 244 млн га в 2024 году. По данным Минсельхоза, более половины переведенных из состава сельхозугодий участков остаются неосвоенными. "Таким образом, можно предположить, что в ряде случаев переводы земель сельскохозяйственного назначения в иные категории были избыточны", - говорится в заключении думского комитета по аграрным вопросам на законопроект.

Законопроект не затрагивает процесс перевода сельскохозяйственных земель в земли населенных пунктов для жилищного строительства, а также не влияет на земли, связанные с промышленностью и транспортом для приоритетных инфраструктурных проектов.

В случае принятия закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, пункт о запрете перевода земель в целях добычи полезных ископаемых - с 1 января 2027 года.

Земельный кодекс Минсельхоз Госдума Алексей Гордеев
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