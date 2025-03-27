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Что произошло за день: четверг, 27 марта

Арест основателя "Русагро", встреча участников "коалиции желающих" и погибшие в Египте туристы

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Суд арестовал основателя "Русагро" Вадима Мошковича до 25 мая 2025 года. Также под стражу заключен бывший гендиректор компании Максим Басов. Дело связано с хищениями при покупке "Русагро" акций холдинга "Солнечные продукты". По словам источника, ущерб составляет порядка 1 млрд руб., но сумма может измениться. Защита Мошковича сообщила, что заявителем по делу выступил бизнесмен Владислав Буров, а потерпевшей признана компания с Кипра. Следствие проверяет Мошковича на причастность к другим эпизодам мошенничества.

- Ariston обещает исполнять все санкции после возвращения к управлению "дочкой" в России.

- ФСБ заявила о вербовке спецслужбами Украины россиян под прикрытием консалтинговой RAND Corporation. Представители спецслужб через мессенджеры обращаются к гражданам РФ с предложением о сотрудничестве, обещая денежное вознаграждение.

- Владимир Путин пообещал, что число российских военных в Арктике будет расти. Президент РФ также поручил проработать вопрос создания Арктического полигона железных дорог и модернизировать Северную ж/д. Между тем стало известно, что РФПИ до конца года создаст Арктический инвестиционный фонд.

- Wildberries подала иск о взыскании 42 млрд руб. с "ВБ Девелопмент" Владислава Бакальчука. Сообщается, что "ВБ Девелопмент" получило финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, но отчитаться за него не смогло.

- Макрон, Стармер и Шольц высказались против снятия санкций с РФ. В Париже прошла встреча участников "коалиции желающих" по Украине. Представитель властей Франции сообщил СМИ, что не все государства так называемой "коалиции желающих" хотят или могут перебросить войска на Украину.

- Российские туристы погибли при крушении батискафа в Египте. По данным местных СМИ, погибли шесть человек. Генконсульство России в Хургаде подтвердило гибель четверых россиян. Помимо членов экипажа на борту находились 45 туристов.

- Четыре туриста погибли в результате схода лавины в Магаданской области. Под лавину попала группа горного турклуба МГУ из двух мужчин и четырех женщин.

- Задержанная Евгения Гуцул заявила, что Молдавия хочет ввести в Гагаузии внешнее управление. По словам главы автономии, власти Молдавии готовы поставить своего ставленника.

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