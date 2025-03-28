Глава РФ назвал условие мирного решения украинского конфликта

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россия поддерживает идею разрешения конфликта на Украине мирными способами, но Москве необходимо обеспечить свою безопасность на длительную историческую перспективу, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы за то, чтобы решить все эти вопросы мирными средствами", - сказал Путин в беседе с моряками подводной лодки "Архангельск".

Однако, продолжил он, должны быть устранены первопричины, которые привели к этой сегодняшней ситуации.

"Нам, безусловно, нужно обеспечить безопасность России на длительную историческую перспективу. Любой шаг, направленный на решение этой задачи, будет приветствоваться", - сказал президент РФ.

Россия, продолжил Путин, "будет работать с любыми партнерами, которые к этому стремятся". "Это не только США, но и КНР, Индия, Бразилия, ЮАР, страны БРИКС и многие другие, включая КНДР, с которой у нас подписан договор", - сказал глава государства.