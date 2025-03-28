ПАО "Элемент" учредило "дочку" для развития промышленной робототехники

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Разработчик и производитель микроэлектроники ПАО "Элемент" учредил юрлицо АО "Корпорация роботов" с уставным капиталом 750 млн руб.

По данным ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована 25 марта. Основным видом ее деятельности является "производство прочих машин и оборудования специального назначения, не включенных в другие группировки"; также в числе видов деятельности перечислены "производство промышленных роботов и робототехнических устройств", "торговля прочими машинами и оборудованием", "разработка компьютерного программного обеспечения" и др.

Представитель "Элемента" рассказал "Интерфаксу", что компания создана под развитие нового направления - промышленной робототехники. Оно дополнит уже существующие компетенции группы в разработке и производстве электронной компонентной базы (ЭКБ), блоков и модулей, а также в создании оборудования для производства микроэлектроники (это основные направления деятельности группы - ИФ). В компании считают рынок промышленных роботов перспективным направлением для развития бизнеса группы, в котором "Элемент" намерен занять лидирующие позиции.

Согласно исследованию Kept (российская группа консалтинговых компаний, ранее структуры KPMG), рынок промышленной робототехники в РФ в настоящее время развит слабо. Уровень роботизации в стране исследователи оценивают в 19 роботов на 10 тыс. работников, тогда как среднемировой уровень роботизации составляет 162 робота на 10 тыс. работников.

"Общее количество установленных роботов в России, по данным Росстата, составляет 12,8 тыс. (14,3 тыс. по данным Минпромторга - ИФ), - говорится в исследовании. - Для сравнения: в США установлено более 382 тыс. роботов, в Германии - 270 тыс., Италии - 96 тыс., что свидетельствует о высоком потенциале России для дальнейшего роста роботизации и производительности".

Также в материалах Kept, со ссылкой на Минпромторг, отмечается, что в России действует только 13 основных производителей промышленных роботов. Причем только два из них производят в год более 200 промышленных роботов. Остальные выпускают от 26 до 100 роботов в год. Впрочем, при условии неограниченного спроса компании готовы нарастить выпуск до 1,5-3 тыс. роботов в год.

Помимо этого, в России действует около 120 компаний, занимающихся предоставлением услуг по интеграции робототехнических решений. В год они внедряют в среднем около 1,6 тыс. роботов (5-25 внедрений на одну компанию).

При этом Kept подчеркивает, что в России действуют или скоро могут начать действовать различные меры господдержки, направленные на развитие направления промышленной робототехники. В 2025 году в рамках нацпроекта "Средства производства и автоматизации" планируется запуск федерального проекта "Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства" с плановым бюджетом около 350 млрд руб. до 2030 года (к этому времени число промышленных роботов на российских предприятиях должно быть увеличено до 99 тыс. штук). Анонсированный бюджет этого проекта на 2025 год и на плановые 2026-2027 гг. составляет 32,96 млрд рублей.

Предполагается, что эти средства будут направляться на субсидирование разработки и производства роботов, стимулирование роботизации производств, а также создание необходимой инфраструктуры для популяризации промышленной робототехники.

ГК "Элемент" образована в 2019 году на базе активов АФК "Система" и "Ростеха". В "Элемент", в частности, вошли крупнейший производитель чипов в России - зеленоградский "Микрон", НИИ электронной техники и др. Сейчас в состав группы включено более 30 компаний по производству интегральных микросхем, полупроводниковых приборов, силовой электроники, модулей, корпусов для микросхем, а также радиоэлектронной аппаратуры.

Основными направлениями деятельности группы являются: "электронная компонентная база", "точное машиностроение и обеспечение производств", "электронные блоки и модули".

В мае 2024 года "Элемент" провел IPO на СПБ бирже, а в июне получил вторичный листинг на Мосбирже. Доля акций в свободном обращении на 31 декабря 2024 года составляла 11,21%.