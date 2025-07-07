Государство вложит в развитие электронного машиностроения за три года 73,8 млрд рублей

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Государство может инвестировать в развитие российского электронного машиностроения в 2025-2027 годах 73,8 млрд рублей, говорится в материалах Минпромторга к итоговой коллегии ведомства.

Такой объем инвестиций предусмотрен Комплексной программой развития электронного машиностроения. Средства пойдут на разработку оборудования, химии, материалов и систем автоматизированного проектирования (САПР) для разработки электронных компонентов.

Речь идет об освоении производства более 300 типов средств и ресурсов производства электронных компонентов. Предполагается, что выполнение этой задачи позволит локализовать более 60% типов средств и ресурсов, применяемых при производстве электронных компонентов. Причем для всех осваиваемых в производстве средств и ресурсов Минпромторг намерен оперативно задействовать меры господдержки.

То есть разрабатывать соответствующую балльную систему оценки уровня локализации производства средств и ресурсов, включать их в перечень продукции по правпостановлению №719, которое определяет порядок и критерии подтверждения производства промышленной продукции на территории России. Этот документ распространяется на отдельные виды продукции 28 отраслей. Для большей части из них уже введена балльная система оценки уровня локализации производства.

Кроме того, Минпромторг намерен проработать меры поддержки спроса на соответствующую продукцию электронного машиностроения, а также меры по ограничению доступа аналогичных средств и ресурсов иностранного производства.

В материалах Минпромторга отмечается, что в 2024 году по названной программе развития электронного машиностроения было проинвестировано 23,6 млрд рублей. Средства пошли, в частности, на завершение разработки двух установок для производства интегральных схем и фотошаблонов (литографическая установка и генератор изображений на фотошаблонах), на освоение производства 41 типа химических веществ и материалов, необходимых при производстве электронных компонентов.

По данным Минпромторга, объем производства в российской отрасли электронного машиностроения в 2024 году составил 3,62 млрд рублей, что на 57,4% больше аналогичного показателя 2023 года. При этом объем инвестиций в основной капитал вырос до 1,1 млрд рублей с 50 млн рублей годом ранее.

Уровень обеспеченности базовых технологических маршрутов производства электронных компонентов и модулей российским производственным специальным технологическим оборудованием составил 31%. Предполагается, что в 2025 году он вырастет до 35%, а к 2030 году - до 70%.

В России в настоящее время развитием направления электронного машиностроения занимается, в частности, ПАО "Элемент". Ранее президент компании Илья Иванцов в интервью "Интерфаксу" отмечал, что российская продукция электронного машиностроения может быть востребована на глобальном рынке. По его словам, сейчас есть страны, которые по разным причинам хотят выйти на рынок производства микроэлектроники, получить альтернативу американскому или китайскому технологическому стэку.

"Для этого необходимо собственное технологическое оборудование, собственные материалы, собственный специализированный софт, - говорил Иванцов. - Такая потребность на рынке есть, и это открывает для нас очень хорошие перспективы".

Как сообщалось, "Элементом" принята инвестпрограмма, общий объем которой составляет 92 млрд рублей (на 2023-2026 гг.). Сама инвестпрограмма направлена на развитие компетенций и производственных мощностей в области выпуска электронной компонентной базы (ЭКБ), радиоэлектронной аппаратуры и модулей, в области оборудования и материалов для производства ЭКБ.

"Элемент" создан в 2019 году. На этапе его формирования АФК "Система" и "Ростех" включили в него 19 активов в сфере разработки, производства и дизайна микроэлектроники. Сейчас "Элемент" насчитывает около 30 предприятий в области микроэлектроники. Ключевыми портфельными активами компании являются завод по производству чипов "Микрон", Научно-исследовательский институт молекулярной электроники (НИИМЭ) и НИИЭТ.