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Средства ПВО за ночь перехватили 78 украинских дронов

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили о ликвидации 78 украинских беспилотников над территорией семи регионов страны.

"32 БпЛА - над территорией Воронежской области, 19 БпЛА - над территорией Саратовской области, 17 БпЛА - над территорией Курской, 6 БпЛА - над территорией Белгородской, два БпЛА - над территорией Липецкой, по одному БпЛА - над территориями Ростовской и Тамбовской областей", - говорится в сообщении.

Ранее об отражении ночной атаки на регион сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Вечером 27 марта Минобороны РФ доложило о нейтрализации девяти украинских беспилотников над Воронежской и Белгородской областями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 28 марта 2025 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Воронежская область Саратовская область Ростовская область
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