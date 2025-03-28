Аэропорт Саратова возобновил работу после закрытия из-за атаки дронов на регион

Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Временные ограничения сняты в аэропорту Саратова, сообщает представитель Росавиации в своем телеграм-канале.

"В аэропорту Саратов ("Гагарин") в 08:10 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

Утром в пятницу Саратовская область подверглась атаке БПЛА, было уничтожено 19 беспилотников, сообщило ранее Минобороны.

Губернатор Роман Бусаргин уточнял, что пострадавших и повреждений в результате атаки дронов нет.