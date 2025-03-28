Брянский губернатор заявил об ударах дронов по молочной ферме и электроподстанциям
Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов в Погарском районе на молочную ферму. По его данным, никто не пострадал.
В результате атаки повреждены здание молочной фермы, пункт охраны, молоковоз и гражданский автомобиль.
"Более того, вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия", - отметил Богомаз.
Чуть позже он сообщил об атаке двух дронов-камикадзе на поселок Заря Севского района.
"Атаке подверглась электротрансформаторная подстанция. Энергоснабжение не нарушено", - пишет губернатор.
Пострадавших нет. Из-за сброса взрывного устройства в поселке загорелся жилой дом.