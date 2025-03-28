Поиск

Брянский губернатор заявил об ударах дронов по молочной ферме и электроподстанциям

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов в Погарском районе на молочную ферму. По его данным, никто не пострадал.

В результате атаки повреждены здание молочной фермы, пункт охраны, молоковоз и гражданский автомобиль.

"Более того, вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия", - отметил Богомаз.

Чуть позже он сообщил об атаке двух дронов-камикадзе на поселок Заря Севского района.

"Атаке подверглась электротрансформаторная подстанция. Энергоснабжение не нарушено", - пишет губернатор.

Пострадавших нет. Из-за сброса взрывного устройства в поселке загорелся жилой дом.

Александр Богомаз Погарский район Севский район Брянская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Ространснадзор до конца апреля завершит проверку танкерного флота после ЧП в Керченском проливе

ФАС запросила интернет-провайдеров о ситуации с доступом в дома застройщика ПИК

ФАС запросила интернет-провайдеров о ситуации с доступом в дома застройщика ПИК

Миронов выступил за введение визового режима со странами Центральной Азии

Аэропорт Саратова возобновил работу после закрытия из-за атаки дронов на регион

Аэропорт Саратова возобновил работу после закрытия из-за атаки дронов на регион
Военная операция на Украине

Средства ПВО за ночь перехватили 78 украинских дронов

Спасатели обнаружили попавших под лавину туристов на Колыме

Глава РФ назвал условие мирного решения украинского конфликта

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Путин сообщил, что на всей линии фронта стратегическая инициатива находится в руках российских военных

Глава РФ дал старт первой отгрузке угля на экспорт из порта "Лавна"

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6090 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2232 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });