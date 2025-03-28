Брянский губернатор заявил об ударах дронов по молочной ферме и электроподстанциям

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке украинских дронов в Погарском районе на молочную ферму. По его данным, никто не пострадал.

В результате атаки повреждены здание молочной фермы, пункт охраны, молоковоз и гражданский автомобиль.

"Более того, вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики в результате атаки была повреждена трансформаторная подстанция предприятия", - отметил Богомаз.

Чуть позже он сообщил об атаке двух дронов-камикадзе на поселок Заря Севского района.

"Атаке подверглась электротрансформаторная подстанция. Энергоснабжение не нарушено", - пишет губернатор.

Пострадавших нет. Из-за сброса взрывного устройства в поселке загорелся жилой дом.