В Думе изучат предложения СКР по защите граждан от нападения бездомных собак

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил профильному комитету по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды совместно с думской рабочей группой рассмотреть возможность реализации поступивших от СК России предложений в части защиты граждан от нападения бездомных животных, сообщили в пресс-службе Думы в пятницу.

Отмечается, что ранее к Володину с соответствующими предложениями обратился председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

"На основе анализа следственной практики подготовлены конкретные предложения. Комитет Госдумы совместно с рабочей группой изучит их в совокупности с имеющимися инициативами депутатов и рассмотрит возможность их реализации в законопроекте", - цитирует в пятницу пресс-служба слова Володина.

Предложения СК России, в частности, заключаются в исключении возможности возвращения бездомных животных в места их обитания после отлова; усилении контроля за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков; переформатировании системы мест содержания безнадзорных животных, отметили в пресс-службе.

Кроме того, предлагается установить повышенные требования к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением в коммерческих целях - ввести обязательное прохождение специального обучения, по итогам которого инициировать получение разрешения (лицензии) для указанных целей, запретить самовыгул наиболее опасных животных. Также в числе предложений обязательный учет и чипирование домашних животных, сообщает пресс-служба.

Там же отметили, что, по мнению Володина, предложения заслуживают внимания и поддержки.

Статистика расследуемых уголовных дел, которую привели следователи, указывает, что число пострадавших от нападения собак неуклонно растет, подчеркнули в пресс-службе Думы. В 2022 году по таким фактам возбуждено 78 уголовных дел, в 2023 году - 185, в 2024 году - 408. При этом в ведомстве отмечают, что программа "отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск" не может в полной мере гарантировать безопасность граждан, и уже на воле животные нередко "представляют серьезную угрозу" для населения. Среди проблем следователи выделяют и безответственное поведение собственников животных, которое также становится причиной трагедий. Есть вопросы к организации работы служб, привлекаемых к отлову собак, отметили в пресс-службе.

Ранее председатель Госдумы обращал внимание на важность участия правоприменителей в разрешении волнующих граждан проблем, так как они с учетом полномочий обладают необходимыми данными анализа и практики.

"Всестороннее понимание ситуации, конструктивное взаимодействие между компетентными структурами имеют важное значение для качества законотворчества и позволяют выйти на действенные решения", - считает Володин.