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Глава СКР предложил для предотвращения нападений собак ввести господдержку приютов

Бастрыкин отметил кратный ежегодный рост числа таких нападений

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин предложил оказать господдержку приютам для бездомных собак и ужесточить контроль за кинологическими клубами и частными заводчиками в связи с кратным ежегодным ростом случаев нападений собак на людей, сообщает телеграм-канал СКР.

"По итогам аналитической работы председателем Следственного комитета А.И. Бастрыкиным предложен ряд инициатив, реализация которых способна преломить ситуацию, связанную с агрессией животных в отношении людей", - говорится в сообщении.

В частности, предложено переформатировать систему мест содержания безнадзорных животных с акцентом на деятельность негосударственных приютов подготовить программ мер их системной поддержки (например, снижение или отмена налоговых ставок, безвозмездная передача в пользование помещений и земельных участков для обустройства приютов и др.)".

Кроме этого, инициатива содержит усиление контроля за деятельностью уполномоченных должностных лиц, кинологических клубов, организаций и частных заводчиков, "установление повышенных требований к гражданам, приобретающим потенциально опасных животных, а также занимающимся их разведением в коммерческих целях". "Внесено предложение исключить возможность возвращения бездомных животных, в отношении которых применялась программа "отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск", в места их обитания по причине сохранения угрозы жизни и здоровью населения", - говорится в сообщении.

Также, должен быть введен "обязательный учет и маркирование (чипирование) домашних животных".

В СК заявили о ежегодном росте числа случаев нападений собак на животных, ссылаясь на количество возбуждаемых уголовных дел.

"В 2022 году возбуждено 78 таких уголовных дел, в 2023 году - 185, в 2024 году - 408. Таким образом, за два года количество случаев, требующих уголовно-правовой оценки, увеличилось более чем в 6,5 раз", - заявили в ведомстве.

В случае недостаточной эффективности принятых нововведений "предложено рассмотреть вопрос о совершенствовании мер ответственности, вплоть до уголовной, уполномоченных должностных лиц, представителей кинологических клубов и организаций, а также частных заводчиков".

СКР Александр Бастрыкин
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