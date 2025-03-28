Локальный режим ЧС ввели после взрыва газа в челябинском поселке Красногорский

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Режим ЧС муниципального уровня объявлен в поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области, где накануне произошел взрыв газа в пятиэтажном доме, сообщает пресс-служба районной администрации в пятницу.

"Глава района Евгений Светлов провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием сотрудников администрации, МЧС и правоохранительных органов. (...) В поселке Красногорский введен режим ЧС муниципального уровня локального характера. Все службы продолжают работать в оперативном режиме", - говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры для поддержки пострадавших, в том числе для назначения выплат. Кроме того, обсуждаются планы по восстановлению поврежденного дома, отмечает пресс-служба.

В свою очередь глава районной администрации Евгений Светлов сообщил, что разрешено вернуться в свои квартиры жильцам первого, третьего и четвертого подъездов. Дом после завершения осмотра сетей вновь подключен ко всем коммуникациям.

"Во втором подъезде проводится обследование безопасности несущих конструкций. После того, как будет уверенность в безопасности, жителям также разрешат вернуться. Пока жильцам под присмотром полиции разрешили забрать свои вещи и документы, в подъезде организован круглосуточный пост полиции", - сказал Светлов на видео, опубликованном в официальном телеграм-канале администрации района.

Он уточнил, что для тех, кто решил разместиться в пункте временного размещения, организовано горячее питание, есть отдельные комнаты для семей.

Ранее сообщалось, что днем в минувший четверг в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в поселке Красногорский погибла женщина 1942 г.р., получили травмы четыре человека, двое из них госпитализированы.

Самостоятельно из дома эвакуировались 33 жильца, в том числе восемь детей. Для них развернут пункт временного размещения.

Обрушений нет, повреждены не несущие перегородки и остекление в квартире.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть).