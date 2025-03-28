Поиск

Локальный режим ЧС ввели после взрыва газа в челябинском поселке Красногорский

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Режим ЧС муниципального уровня объявлен в поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области, где накануне произошел взрыв газа в пятиэтажном доме, сообщает пресс-служба районной администрации в пятницу.

"Глава района Евгений Светлов провел экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям с участием сотрудников администрации, МЧС и правоохранительных органов. (...) В поселке Красногорский введен режим ЧС муниципального уровня локального характера. Все службы продолжают работать в оперативном режиме", - говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются меры для поддержки пострадавших, в том числе для назначения выплат. Кроме того, обсуждаются планы по восстановлению поврежденного дома, отмечает пресс-служба.

В свою очередь глава районной администрации Евгений Светлов сообщил, что разрешено вернуться в свои квартиры жильцам первого, третьего и четвертого подъездов. Дом после завершения осмотра сетей вновь подключен ко всем коммуникациям.

"Во втором подъезде проводится обследование безопасности несущих конструкций. После того, как будет уверенность в безопасности, жителям также разрешат вернуться. Пока жильцам под присмотром полиции разрешили забрать свои вещи и документы, в подъезде организован круглосуточный пост полиции", - сказал Светлов на видео, опубликованном в официальном телеграм-канале администрации района.

Он уточнил, что для тех, кто решил разместиться в пункте временного размещения, организовано горячее питание, есть отдельные комнаты для семей.

Ранее сообщалось, что днем в минувший четверг в результате взрыва газа в пятиэтажном доме в поселке Красногорский погибла женщина 1942 г.р., получили травмы четыре человека, двое из них госпитализированы.

Самостоятельно из дома эвакуировались 33 жильца, в том числе восемь детей. Для них развернут пункт временного размещения.

Обрушений нет, повреждены не несущие перегородки и остекление в квартире.

Возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть).

Челябинская область Красногорский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС запросила интернет-провайдеров о ситуации с доступом в дома застройщика ПИК

Миронов выступил за введение визового режима со странами Центральной Азии

Аэропорт Саратова возобновил работу после закрытия из-за атаки дронов на регион

Аэропорт Саратова возобновил работу после закрытия из-за атаки дронов на регион
Военная операция на Украине

Средства ПВО за ночь перехватили 78 украинских дронов

Спасатели обнаружили попавших под лавину туристов на Колыме

Глава РФ назвал условие мирного решения украинского конфликта

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Путин допустил возможность введения временного управления на Украине для проведения выборов

Путин сообщил, что на всей линии фронта стратегическая инициатива находится в руках российских военных

Глава РФ дал старт первой отгрузке угля на экспорт из порта "Лавна"

Путин ознакомился с работой Штаба морских операций

Путин ознакомился с работой Штаба морских операций
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6089 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне58 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2231 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе372 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России55 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции40 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });