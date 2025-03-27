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В Челябинском поселке при взрыве газа в доме погиб человек

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В Челябинской области при взрыве газа в пятиэтажном жилом доме погиб человек и трое пострадали, сообщили "Интерфаксу" в единой дежурной диспетчерской службе Еманжелинского района.

Взрыв произошел в поселке Красногорский.

"Был хлопок газовоздушной смеси без последующего возгорания в квартире на втором этаже, погиб человек, еще трое с травмами госпитализированы", - сказал диспетчер.

По предварительной информации, обрушений нет, в нескольких квартирах на этаже повреждены ненесущие перегородки.

На месте работают экстренные службы.

Челябинская область Еманжелинский район Красногорский
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