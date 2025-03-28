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Ространснадзор до конца апреля завершит проверку танкерного флота после ЧП в Керченском проливе

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Ространснадзор до конца апреля завершит проверку компаний, эксплуатирующих танкерный флот, после крушения танкеров в Керченском проливе в декабре, сообщил журналистам глава ведомства Виктор Басаргин в Москве в кулуарах итоговой коллегии Минтранса РФ.

"Сейчас проверка почти 200 компаний идет, 70 компаний мы уже завершили (проверили - ИФ). Замечания есть, но не глобальные", - сказал он.

На вопрос, когда планируется завершить проверку всех 500 компаний, Басаргин ответил, что до конца апреля.

"Потому что у нас там есть очередность. Все документы мы уже у всех запросили, со всеми согласовали. Так что работаем в этом отношении. Поэтому возили и будем возить нефть безопасно", - добавил он.

Как сообщалось, 15 декабря 2024 г. в Керченском проливе потерпели крушение танкеры с мазутом "Волгонефть 212" и "Волгонефть 239", в результате чего произошел разлив топлива. По данным Минтранса, при крушении были повреждены четыре танка с нефтепродуктами, в море попало около 2,4 тыс. тонн мазута.

Ространснадзор
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