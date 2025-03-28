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Минобороны РФ сообщило об атаке ВСУ на Саратовский НПЗ и "Белгородэнерго"

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - В Минобороны РФ сообщили, что Украина в течение суток вновь атаковала российские энергетические объекты - инфраструктуру Саратовского нефтеперерабатывающего завода и филиал ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго".

"В течение прошедших суток киевский режим продолжил атаки на российскую энергетическую инфраструктуру с применением БПЛА различных типов, а также реактивной системы залпового огня HIMARS", - заявили в ведомстве.

Там сообщили, что утром 28 марта российскими средствами ПВО в Саратовской области были сбиты и перехвачены 19 украинских ударных беспилотников, объектом атаки которых была инфраструктура Саратовского нефтеперерабатывающего завода.

"27 марта в Белгородской области около 15.00 в результате прицельного артиллерийского обстрела по объекту филиала ПАО "Россети Центр" - "Белгородэнерго" произошло отключение электроснабжения потребителей в Шебекинском районе", - сообщили в Минобороны РФ.

Минобороны РФ
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