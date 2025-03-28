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Путин и Эрдоган обсудили диалог РФ-США и "Черноморскую инициативу"

Президенты РФ и Турции провели обстоятельный телефонный разговор, сообщила пресс-служба Кремля

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Состоялся обстоятельный телефонный разговор президентов РФ и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщила пресс-служба Кремля в пятницу.

"Президент России поделился оценками хода диалога с США по поиску мирного разрешения украинского конфликта и нормализации российско-американских отношений. Отмечен конструктивный характер проведенных контактов на высшем и других уровнях", - говорится в сообщении.

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Президенты обсудили, в частности, итоги недавних консультаций экспертных групп двух стран в Эр-Рияде и достигнутую договоренность о моратории на удары по объектам энергетики России и Украины сроком на 30 суток, начиная с 18 марта.

"При этом Владимир Путин обратил внимание на непрекращающиеся провокационные попытки киевского режима атаковать российскую энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

"Состоялся также обмен мнениями по вопросам возобновления "Черноморской инициативы" по безопасному судоходству и устранению препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений, которая первоначально была заключена в июле 2022 г. при посредничестве Турции и Секретариата ООН, но на деле так и не была реализована", - отмечается в сообщении.

Эрдоган выразил поддержку российско-американскому диалогу и готовность турецкой стороны содействовать продвижению "Черноморской сделки", говорится в сообщении.

Путин и Эрдоган в разговоре рассмотрели актуальные вопросы дальнейшего развития взаимовыгодного российско-турецкого сотрудничества в различных областях, включая продвижение стратегических проектов в энергетической отрасли.

"С удовлетворением констатирована положительная динамика двусторонних связей, рост взаимной торговли", - отметили в пресс-службе.

Владимир Путин США Украина Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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