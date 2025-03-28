Эрдоган и Путин провели телефонные переговоры

Турецкий президент высказался в поддержку безопасности транспортных путей в Черном море

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Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили в телефонном разговоре отношения Анкары и Москвы, а также региональную и международную тематику.

"Президент Эрдоган обсудил в телефонном разговоре с Путиным двусторонние отношения Анкары и Москвы, а также региональные и глобальные вопросы", - передает агентство "Анадолу".

Одной из тем беседы стала нормализация ситуации в Черном море.

"Шаги доброй воли, которые должны быть предприняты для обеспечения безопасности коммерческого судоходства в Черном море, будут способствовать мирному процессу", - приводит "Анадолу" слова Эрдогана.