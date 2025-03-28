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На строительство жилья и курорта на месте Байкальского ЦБК потребуется 40 млрд рублей

На строительство жилья и курорта на месте Байкальского ЦБК потребуется 40 млрд рублей
Расчистка русла реки Большая Осиновка вблизи Байкальского ЦБК
Фото: Кирилл Шипицин/РИА Новости

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - "ВЭБ.РФ" рассчитывает создать на площадке бывшего Байкальского ЦБК всесезонный курорт и новый жилой район, сообщила пресс-служба ВЭБа после презентации проекта развития территории.

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"Проект предусматривает комплексное развитие территории: строительство жилья, гостиниц, инфраструктуры водного транспорта, ресторанов, парков и общественных пространств, конгресс-центра, вело- и пешеходных маршрутов, спортивной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Площадь территории развития в рамках первого этапа - 245 га. "Совокупная площадь жилого фонда составит более 75 тысяч кв. метров. Речь о кварталах малоэтажной застройки, включающей многоквартирные дома, таунхаусы и индивидуальные жилые дома", - отмечается в пресс-релизе.

Предполагается также строительство гостиничных комплексов - четырех- и пятизвездочного - на 600 номеров, общественных пространств и досугово-развлекательных объектов. Реализация проекта позволит создать около 1,5 тысячи новых рабочих мест.

Общий объем привлекаемых инвестиций должен превысить 40 млрд рублей, из которых половина - частные вливания.

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На этой неделе "ВЭБ.РФ" и Azimut Hotels подписали соглашение о намерении построить два отеля в Байкальске категории "4 звезды" и "5 звезд". Запуск объектов запланирован на I квартал 2030 года. Общая сумма инвестиций - 8 млрд рублей.

В 2022 году был создан мастер-план всего Байкальска, на основе которого разработана и утверждена правительством программа социально-экономического развития города до 2040 года. Сейчас идет расчистка территории бывшего Байкальского ЦБК: снос аварийных и ремонт потенциально востребованных для возможных инвестпроектов зданий и сооружений - всего около 200 объектов.

Байкальск включен в туристскую ОЭЗ "Ворота Байкала". Власти видят Байкальск в будущем центром всесезонного туризма. С туристической точки зрения город сейчас известен благодаря действующему горнолыжному курорту "Гора Соболиная". Кроме того, Байкальск упоминается в СМИ в связи с проблемой утилизации отходов закрытого Байкальского ЦБК, имеющей большой общественный резонанс.

БЦБК был введен в эксплуатацию на южном побережье Байкала в 1966 году, он выпускал беленую, небеленую, сульфатную вискозную целлюлозу.

В 2013 года комбинат прекратил работу, с того времени обсуждались варианты рекультивации его отходов, сосредоточенных в картах-накопителях. В том же году долги компании на сумму 1,75 млрд рублей выкупил "ВЭБ.РФ". В апреле 2021-го "дочка" госкорпорации приобрела имущество БЦБК и участок под ними за 330 млн рублей.

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