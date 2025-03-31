Песков отметил, что по Черноморской инициативе еще предстоит определенная работа

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Предстоит еще определенная работа в контексте Черноморской инициативы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Черноморская мирная инициатива содержит в себе много нюансов, много деталей. Мы без устали будем повторять, что она в свое время выполнялась в той части, которая касалась Украины, и так и не была исполнена в той части, которая касалась России. Поэтому сейчас на эти все детали обращается должное внимание при осуществлении наших контактов, но еще определенная работа предстоит", - сказал Песков журналистам в понедельник.

Он отметил, что в Кремле не могут в полных деталях говорить о той палитре вопросов, которые стоят на повестке дня в контексте Черноморскрй инициативы.



