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Госдума в апреле рассмотрит закон о ратификации договора о партнерстве с Ираном

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Госдума в апреле рассмотрит законопроект о ратификации Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Мы его постараемся как можно быстрее ратифицировать. Законопроект стоит в приоритетной повестке на апрель", - сказал он журналистам.

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Как отметил Володин, подписание договора главами государств - "это важнейшее событие в истории двусторонних отношений". "Договор выводит их на принципиально новый уровень, охватывает все основные направления сотрудничества", - подчеркнул он.

"В договоре отдельно уделяется внимание укреплению межпарламентского сотрудничества, в том числе в рамках международных парламентских организаций и комиссии по сотрудничеству между Государственной думой и Собранием Исламского Совета Ирана", - добавил Володин. По его словам, комиссия стала новой формой сотрудничества между парламентами двух стран, "которая позволяет решать конкретные вопросы взаимодействия".

Договор был подписан в ходе визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву в январе текущего года. В документе зафиксированы правовые рамки для дальнейшего развития сотрудничества Москвы и Тегерана на долгосрочную перспективу. Договор закрепляет статус России и Ирана как стратегических партнеров и охватывает все сферы. Документ был внесен на ратификацию Госдумой президентом России Владимиром Путиным ранее в марте.

Госдума Иран
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