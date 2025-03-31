Тегеран подготовил ракеты для потенциального ответа США

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Иран разместил под землей ракеты для ответа США на фоне угроз американского президента Дональда Трампа, передает издание "Тегеран Таймс".

"Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты, способные наносить удары по связанным с США позициям на фоне постоянных угроз Трампа военными действиями. (...) Значительное количество этих готовых к запуску ракет размещено в подземных сооружениях, разбросанных по всей стране, спроектированных, чтобы выдерживать авиаудары", - пишет газета.

По данным "Тегеран Таймс", иранцы отказались вести переговоры с США, заявив, что они готовы решительно ответить на любую агрессию.

Ранее Трамп заявил, что если Вашингтон и Тегеран не достигнут соглашения по иранской ядерной программе, то США осуществят мощную бомбардировку Ирана.

"Если они не заключат соглашения, то будет бомбардировка. Это будет такая бомбардировка, которой они никогда не видели до этого", - сказал Трамп в интервью телеканалу NBC News.

Он отметил, что, помимо ударов по Ирану, готов ввести вторичные пошлины на товары из этой страны.

При этом Трамп указал, что в настоящее время между американскими и иранскими официальными лицами "существуют контакты".

Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф на прошлой неделе заявил, что американские базы и союзники не будут в безопасности, если власти США решат вторгнуться на территорию Ирана.