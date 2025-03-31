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Минфин перечислил НРД 5,2 млрд рублей для выплаты купона и части номинала по евробондам "Россия-2030"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Минфин перечислил в Национальный расчетный депозитарий (НРД) 5,2 млрд рублей (эквивалент $62,3 млн) для выплаты купонного дохода и части номинальной стоимости по суверенным еврооблигациям с окончательным сроком погашения в 2030 году, а также по замещающему эти евробонды выпуску, сообщило министерство.

НРД, выступающий платежным агентом, средства получил, говорится в сообщении.

С июня 2022 года Минфин осуществляет все выплаты по суверенным еврооблигациям России в рублях.

В сообщении Минфина приводятся коды как оригинального выпуска, так и того, который был размещен в процессе замещения суверенных еврооблигаций. Процедура была завершена в начале декабря прошлого года, сегодняшняя выплата - шестая, осуществленная Минфином после замещения.

Всего в рамках операции было замещено еврооблигаций России на сумму, эквивалентную $20,8 млрд по номиналу (с учетом амортизационной структуры евробондов с погашением в 2030 году), или 64,2% от долларового эквивалента номинального объема всех оригинальных выпусков. Оставшиеся незамещенными еврооблигации России номинальным объемом $11,6 млрд (также с учетом амортизации) продолжили обращаться на вторичном рынке и обслуживаются согласно действующему порядку, установленному указом президента от 9 сентября 2023 года.

Выпуск "Россия-2030" появился на рынке в результате реструктуризации долгов бывшего СССР перед странами-членами Лондонского клуба в 2000 году.

Перед замещением в обращении находились еврооблигации этого выпуска на $485,3 млн. По данным, которые приводил Минфин, локальными облигациями было замещено 90% евробондов-2030.

НРД Минфин СССР
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