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Захарова заявила, что враждебные действия Кишинева не останутся без жесткого ответа

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Россия ответит на решение Молдавии о высылке из страны трех российских дипломатов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Указанные враждебные действия руководства Молдавии не останутся без адекватного жесткого ответа с российской стороны", - говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД РФ в понедельник.

Она подчеркнула, что решение о высылке дипломатов не обосновано и "является частью антироссийского курса официального Кишинева".

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"Посольство России в Кишиневе действует в строгом соответствий с положениями Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года и не вмешивается во внутренние дела Республики Молдова", - заявила официальный представитель МИД РФ.

Ранее в понедельник директор Службы информации и безопасности (СИБ) Молдавии Александр Мустяца заявил, что осужденный за коррупцию молдавский депутат Александр Нестеровский был вывезен в Приднестровье при содействии дипломатов посольства России в Кишиневе.

Позже в тот же день посол России в стране Олег Озеров был вызван в МИД Молдавии. Ему была вручена нота, согласно которой министерство иностранных дел Молдавии объявило persona non grata трех российских дипломатов.

Мария Захарова МИД РФ Молдавия
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