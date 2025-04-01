Социальные пенсии в РФ с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75 %

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Социальные пенсии россиян будут проиндексированы на 14,75 % с 1 апреля.

Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. Социальные пенсии получают граждане с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, а также те, у кого нет стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Индексация с 1 апреля социальных пенсий охватит более 4 млн россиян, сообщил ранее журналистам глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Кроме того, 1 апреля вступает в силу закон о единой программе воспитательной работы в лагерях.

Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, работники учреждений отдыха и оздоровления детей смогут использовать ее при составлении планов. Исходя из программы, подрастающему поколению будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности. Отдельное внимание планируется уделить формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия.

Кроме того, с 1 апреля будет ограничиваться выдача рискованных ипотечных и автокредитов. Банк России сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании, сообщалось в телеграм-канале Володина. "Макропруденциальный лимит - это предельная доля необеспеченного кредитования (без залога) в общем объеме кредитов и займов. Такие лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности граждан", - отмечалось в сообщении.