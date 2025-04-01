Поиск

Социальные пенсии в РФ с 1 апреля будут проиндексированы на 14,75 %

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Социальные пенсии россиян будут проиндексированы на 14,75 % с 1 апреля.

Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. Социальные пенсии получают граждане с инвалидностью, те, кто потерял кормильца, а также те, у кого нет стажа или его недостаточно для назначения страховой пенсии.

Индексация с 1 апреля социальных пенсий охватит более 4 млн россиян, сообщил ранее журналистам глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Кроме того, 1 апреля вступает в силу закон о единой программе воспитательной работы в лагерях.

Как отметил ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, работники учреждений отдыха и оздоровления детей смогут использовать ее при составлении планов. Исходя из программы, подрастающему поколению будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности. Отдельное внимание планируется уделить формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия.

Кроме того, с 1 апреля будет ограничиваться выдача рискованных ипотечных и автокредитов. Банк России сможет устанавливать для кредитных и микрофинансовых организаций макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании, сообщалось в телеграм-канале Володина. "Макропруденциальный лимит - это предельная доля необеспеченного кредитования (без залога) в общем объеме кредитов и займов. Такие лимиты позволяют сдерживать рост закредитованности граждан", - отмечалось в сообщении.

Вячеслав Володин Банк России Ярослав Нилов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Ресторанам с 1 апреля рекомендовано 20% в винных картах отводить отечественным винам

Театральный фестиваль "Золотая Маска" открывается в Москве

Сервис по проверке сим-карт запустят на Госуслугах 1 апреля

Сервис по проверке сим-карт запустят на Госуслугах 1 апреля

Что произошло за день: понедельник, 31 марта

КТК проверки Ространснадзора вывел два ВПУ из эксплуатации

Объем подозрительных операций с признаками вывода средств за рубеж в 2024 году снизился на 17%

Гособвинение запросило 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры РФ Паршина

Гособвинение запросило 13 лет колонии для экс-замглавы Минцифры РФ Паршина

Минобороны РФ опровергло связь весеннего призыва с проведением СВО

Путин распорядился призвать на военную службу в апреле-июле 160 тыс. человек

Путин распорядился призвать на военную службу в апреле-июле 160 тыс. человек
Хроники событий
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние225 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне59 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6114 материалов
Бюджет РФБюджет РФ37 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2234 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе373 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ38 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов192 материалов
ДТП с участием Михаила ЕфремоваДТП с участием Михаила Ефремова139 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall331 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости377 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9589 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });