Власти в ряде регионов РФ расширяют программу семейной ипотеки на "вторичку"

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Программа семейной ипотеки с 1 апреля расширяется на вторичный рынок в городах, где ведется строительство не более двух домов.

Купить квартиру на вторичном рынке на льготных условиях по ставке до 6% годовых смогут семьи, имеющие ребенка в возрасте до 6 лет включительно.

Приобрести жилье на вторичном рынке можно в многоквартирном доме не старше 20 лет (не аварийном). Запрещено приобретать квартиру у взаимозависимых лиц.

Получить кредит по программе на покупку "вторички" граждане могут только один раз. Ставка для всех регионов единая - 6% годовых.