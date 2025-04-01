Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,3%

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже во вторник корректируется вверх после продолжительного снижения, вызванного ослаблением геополитического оптимизма и опасениями введения США вторичных пошлин на российскую нефть; поддержкой выступает улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры (фьючерс на нефть Brent поднялся к $75 за баррель). Индекс IMOEX2 за минуту торгов подрос на 0,3% к уровню закрытия основной сессии накануне, в лидерах подъема выступают акции металлургов во главе с "Северсталью" (+1,9%).

К 07:01 МСК индекс IMOEX2 составил 3021,79 пункта (+0,3%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 1,6%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 1 апреля, составляет 85,4963 руб. (+1,82 рубля).

Подорожали также акции "НЛМК" (+1,6%), "ММК" (+1,1%), "НОВАТЭКа" (+1,1%), ПАО "Полюс" (+0,9%), "Аэрофлота" (+0,7%), "Газпром нефти" (+0,5%), АФК "Система" (+0,5%), "Норникеля" (+0,5%), "Московской биржи" (+0,4%), "Роснефти" (+0,4%), "МТС" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Т-Технологии" (+0,2%), "АЛРОСА" (+0,1%), "ЛУКОЙЛа" (+0,1%), Сбербанка (+0,1%), "ВК" (+0,1%).

Подешевели "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,8%), акции "Магнита" (-0,2%), ВТБ (-0,1%), ОК "Русал" (-0,1%).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что верит в готовность президента РФ Владимира Путина достичь соглашения по Украине. "Я думаю, он (Путин - ИФ) собирается выполнить свою часть сделки", - сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По его словам, он не хочет вводить дополнительные пошлины на российскую нефть. "Но я думаю, вы знаете, я бы так и поступил, если бы думал, что он не сделает свою работу", - заявил Трамп.

Кроме того, говоря о сути конфликта на Украине, Трамп обратил внимание, что попытки Киева присоединиться к НАТО являются "вероятно, причиной начала войны, на самом деле".

Он сообщил, что слышал от журналистов, что теперь власти Украины называют условием заключения сделки по полезным ископаемым - вступление страны в НАТО. "Это никогда не обсуждалось", - сказал президент США. По его словам, украинцам еще "задолго до Путина" говорили, что они "не войдут в НАТО".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Зарина Саидова, на рынке акций РФ сохраняется выраженная волатильность, обусловленная беспокойствами инвестиционного сообщества по поводу геополитики. Ожидания относительно скорого завершения конфликта на Украине и снятия антироссийских санкций пока не оправдываются, хотя переговоры все еще продолжаются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал понять, что конкретика в диалоге с США по урегулированию ситуации пока отсутствует.

С технической точки зрения на дневном графике индекс МосБиржи в результате снижения последних дней движется в сторону поддержки на уровне 2890 пунктов, при этом просадка, вероятно, приостановится в пределах этой отметки, полагает Саидова.

В США накануне подросли индексы акций Dow (+1%) и S&P500 (+0,6%), но просел Nasdaq (-0,1%).

Настроения рынка омрачены опасениями в отношении экономических последствий введения Вашингтоном новых импортных тарифов. В выходные Трамп подтвердил намерение ввести на этой неделе зеркальные пошлины на товары из других стран.

Участники рынков беспокоятся, что торговые войны приведут к ускорению инфляции и замедлению экономического роста.

Аналитики Goldman Sachs повысили оценку вероятности рецессии в экономике США в ближайшие двенадцать месяцев до порядка 35% с 20%, объяснив это, в частности, заявлениями Белого дома, "указывающими на повышение готовности терпеть экономическую слабость в ближайшей перспективе в стремлении проводить свою политику".

Кроме того, аналитики банка второй раз за месяц понизили прогноз для американского фондового индекса S&P 500. Теперь они полагают, что значение S&P 500 на конец текущего года составит 5700 пунктов, а не 6200 пунктов, как прогнозировалось ранее. Через три месяца S&P 500 будет находиться на отметке в 5300 пунктов, то есть на 5% ниже текущего уровня, ожидают в Goldman.

Президент Федерального резервного банка (ФРБ) Сан-Франциско Мэри Дейли считает, что ФРС может подождать с принятием решения о дальнейшем сокращении ставки для того, чтобы оценить, как бизнес будет справляться с повышением импортных пошлин.

"У нас нет причин торопиться с выводами, потому что денежно-кредитная политика находится в хорошем состоянии, экономика находится в хорошем состоянии, и поэтому мы можем потратить необходимое время, чтобы по-настоящему оценить общее воздействие, узнать масштаб, величину и сроки фактических окончательных пошлин, а затем также узнать об их влиянии на экономику", - сказала Дейли в интервью Reuters.

По итогам первого квартала года индекс Nasdaq упал на 10,4%, S&P - на 4,6%, DJIA - на 1,3%. Nasdaq показал самое значительное квартальное падение со второго квартала 2022 года, а S&P - с третьего квартала 2022 года.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов (японский Nikkei 225 вырос на 0,2%, австралийский ASX Australia - на 0,9%, южнокорейский Kospi - на 1,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng растет на 1,1%), но "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы снижаются на 0,3-0,5%).

На нефтяном рынке на азиатской сессии цены растут.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 7:01 МСК во вторник составила $74,95 за баррель (+0,3%), майская цена WTI - $71,64 за баррель (+0,2%).

Президент США в понедельник заявил, что американская операция против йеменских мятежников-хуситов находится лишь в начальной фазе.

"Выбор для хуситов очевиден: прекратите огонь по кораблям США, и мы прекратим огонь по вам. В противном случае, мы лишь начали, и настоящие страдания еще впереди - и для хуситов, и для их спонсоров в Иране", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он отметил, что хуситы за последние две недели понесли серьезные потери, в том числе в своем руководстве, а США продолжают наращивать силу ударов.

Ранее стало известно, что США нанесли новую серию ударов по Йемену, в том числе вокруг столицы Саны и в провинции Хадджа на северо-западе страны. Жертвами атаки стали не менее трех человек.