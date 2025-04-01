Сертификационные полеты частично импортозамещенного МС-21 ожидаются весной

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Начало сертификационных полетов частично импортозамещенного самолета МС-21 ожидаются весной этого года, полностью русифицированной версии - летом, сообщил замглавы Минпромторга РФ Геннадий Абраменков на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.

"Завершается работа по формированию окончательного облика самолета и наземной отработке систем. В образце №12, который частично импортозамещенный, уже завершается монтаж систем и дооформление документов для разрешения к первому вылету. Этой весной планируем эту машину поднять и начать сертификационные испытания, - сказал Абраменков. - Параллельно с этим завершаем монтаж систем в 13-й машине, которая полностью в импортозамещенном облике. Ее планируем поднять летом (ранее назывался срок - конец июня-начало июля - ИФ) и уже приступить к программе сертификационных испытаний".

Все опытные образцы, которые готовятся к сертификационным испытаниям, обеспечены российским двигателем ПД-14, уточнил он. В прошлом году был получен ряд одобрительных документов, которые позволили расширить условия его эксплуатации. Ранее в этом году Минпромторг заключил госконтракт по расширению эксплуатационных характеристик самого самолета, напомнил Абраменков.

"Одновременно с этим мы сейчас ведем работу по подготовке серийного производства на Иркутском авиазаводе. В различной степени готовности 12 машин у нас находятся состыкованных, ждут завершения сертификационных испытаний и дооснащения", - добавил чиновник.

МС-21 - семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятиями "Ростеха". Изначально лайнер планировалось выпускать как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney. Версия самолета с иностранным мотором и крылом - МС-21-300 - получила базовый сертификат типа от Росавиации в конце 2021 года.

После введения весной 2022 года антироссийских санкций иностранные партнеры вышли из проекта, что привело к необходимости ускоренного импортозамещения систем и агрегатов МС-21. В конце 2022 года Росавиация одобрила главные изменения в типовую конструкцию самолета, связанные с установкой ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства. Старт серийного выпуска импортозамещенного МС-21, по последним официальным данным, планируется в 2026 году. На первом этапе, как сообщал замглавы Минпромторга Антон Алиханов, планируется поставить 36 машин.

Статус SJ-100

Полностью импортозамещенный самолет регионального класса SJ-100 приступит к сертификационным летным испытаниям весной, сообщил Абраменков (в "Ростехе" ранее называли срок - апрель). Завершить испытания планируется до конца текущего года.

В марте первый полет совершил опытный образец SJ-100 с российским двигателем ПД-8, но с иностранными комплектующими, также напомнил чиновник. Кроме того, с августа 2023 года летные испытания проходит опытный образец с импортозамещенными системами и франко-российским двигателем Sam146.

"В различной степени готовности у нас сейчас в Комсомольске-на-Амуре (где расположен авиазавод - ИФ) находятся 20 машин. Они все состыкованы, тоже ждут завершения сертификационных испытаний, и будем готовы начинать их серийные поставки по этим машинам", - заключил Абраменков.

Серийное производство SJ-100 с иностранными комплектующими и двигателем было остановлено в 2022 году. Начало поставок импортозамещенной версии самолета ожидается в 2026 году, сообщают профильные министерства. При этом ранее сроки переносились: так, группа "Аэрофлот" ждала первые два SJ-100 в конце 2023 года.

В соответствии с майской редакцией Комплексной программы развития авиаотрасли, в 2026 году должно быть выпущено сразу 30 SJ-100, а всего до 2030 года - 142 самолета этого типа. При этом, как заявлял первый вице-премьер Денис Мантуров, планы производства пассажирских самолетов в РФ будут пересмотрены в 2025 году, ближе к завершению сертификационных работ.