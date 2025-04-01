ФАС одобрила смену собственника Борского и Клинского стеклозаводов

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) удовлетворила ходатайства АО "Управляющая компания" (Санкт-Петербург) о приобретении 100% голосующих акций АО "Борский стекольный завод" и 100% уставного капитала ООО "Клинский стекольный завод", которые в прошлом году перешли от AGC к президенту холдинга "Адамант" Игорю Лейтису.

Соответствующие материалы опубликованы в базе решений и правовых актов ФАС.

Производитель стекла AGC продал российский бизнес Лейтису в феврале 2024 года. Сумма сделки не раскрывалась. Тогда пресс-служба AGC Glass Russia сообщала, что предприятия предполагается объединить под единой группой зонтичного бренда.

Сведения о смене владельца Клинского стеклозавода официально внесены в ЕГРЮЛ 27 февраля 2024 года, Борского стеклозавода - 20 марта 2024 года.

АО "Управляющая компания" зарегистрировано в ноябре 2024 года с уставным капиталом 1 млн рублей, профиль - деятельность холдинговых компаний.

AGC Group является мировым лидером в производстве стекла для архитектурно-строительного и автомобильного применения. Подразделения компании расположены более чем в 30 странах мира.

В России AGC работала с 1997 года. В тот год в состав AGC вошел Борский стекольный завод, который был полностью переоснащен. Мощность предприятия - более 1,2 тыс. тонн листового стекла в сутки и до 1,5 млн машинокомплектов закаленного и многослойного автомобильного стекла в год. С 1998 года AGC организовывал центры дистрибьюции своей продукции в центральной и южной частях России (Москва, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород). В 2003 году открыто производство в Клину. Промышленный комплекс способен выпускать 1,6 тыс. тонн флоат-стекла в сутки.

"Адамант", как говорится на его сайте, был основан в Петербурге в 1992 году и является одной из ведущих многопрофильных компаний на северо-западе России. Среди активов холдинга - 22 ТРК общей площадью более 1,5 млн. кв. м, а также более 50 предприятий, в том числе бетонный завод "Молодой ударник", завод порошковой окраски металлов "Нью Технолоджиз" и другие активы. Также холдинг включает крупного переработчика стекла "Российскую стекольную компанию" (АО "РСК").