Прокуроры добились взыскания более 500 млрд руб. с чиновников-коррупционеров в 2024 г.

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Более 160 тысяч нарушений, связанных с коррупцией, выявлено в России в минувшем году, в доход государства обращено незаконно нажитое имущество коррупционеров на сумму более 500 млрд рублей, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Итогом работы по противодействию коррупции в 2024 году стало выявление свыше 160 тысяч правонарушений. Большая часть из них касалась предоставления неполных сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, неисполнения требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов", - сказал Краснов, выступая в среду с ежегодным докладом в Совете Федерации.

По его словам, в каждом случае несоответствия расходов чиновников их доходам, а также владения имуществом, приобретенным на средства из сомнительных источников, прокуроры в судебном порядке истребовали их в пользу государства.

"Общий объем взысканных средств превысил полтриллиона рублей. Такие вот богатые у нас некоторые чиновники", - заявил генпрокурор.

В качестве примера он привел руководителя одного из межрегиональных управлений Росприродназора, который не смог объяснить законное происхождение имущества на сумму более 480 млн рублей.

"Исковое заявление об изъятии этих активов находится в суде, приняты обеспечительные меры", - сказал Краснов.

Он отметил, что благодаря слаженной работе правоохранительных органов в прошлом году увеличилось общее количество выявленных коррупционных преступлений. "Существенно возросло число расследованных фактов коррупции, совершенных в организованных формах", - добавил генпрокурор.