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Путин поручил до 15 июля проработать введение уголовной ответственности для дропперов

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Банком России и правоохранительными органами до 15 июля представить предложения по внесению в законодательство изменений, вводящих уголовную ответственность для дропперов - людей, которые помогают мошенникам выводить и обналичивать похищенные средства).

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Соответствующее поручение содержится в перечне, опубликованном на сайте Кремля по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 5 марта.

Согласно поручению, уголовная ответственность будет предусматриваться за умышленную передачу третьим лицам электронных средств платежа или умышленное предоставление доступа к ним в целях совершения такими лицами неправомерных финансовых операций, а также за осуществление неправомерных финансовых операций с использованием электронных средств платежа по указанию и в интересах третьих лиц.

Поручение президента, помимо ЦБ и кабинета министров, адресовано ФСБ, Генеральной прокуратуре, Следственному комитету, МВД, Росфинмониторингу и Верховному суду РФ.

Владимир Путин
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