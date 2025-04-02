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Лавров отметил интерес РФ и Вьетнама к сотрудничеству в нефтегазовых проектах

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Вьетнам настроены на развитие сотрудничества в сфере энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"У нас обоюдный настрой на создание благоприятных условий для реализации совместных нефтегазовых проектов на территории России, на континентальном шельфе Вьетнама с участием "Зарубежнефти" и корпорации "ПетроВьетнам", - сказал он в среду на пресс-конференции по итогам переговоров со своим вьетнамским коллегой Буй Тхань Шоном.

По словам министра, "условились содействовать новым направлениям кооперации в топливно-энергетической сфере, включая поставки нефти и сжиженного природного газа (СПГ), строительство СПГ-терминалов во Вьетнаме, сооружение ветровых энергетических станций".

"Руководство Вьетнама недавно приняло решение о развитии национальной атомной энергетики. И госкорпорация Росатом будет готова подключиться к строительству атомной электростанции Ниньтхуан-1", - отметил Лавров.

МИД РФ Сергей Лавров Вьетнам
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