Для обучившихся по программе "Профессионалитет" подготовят особый порядок службы по призыву

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поручил правительству совместно с Минобороны проработать предложения по особому порядку прохождения призывной военной службы для прошедших обучение в рамках проекта "Профессионалитет", сказано на сайте Кремля.

Подготовить предложения по предоставлению возможности особого порядка службы "выпускникам, освоившим образовательные программы среднего профессионального образования, в том числе прошедшим обучение в рамках реализации федерального проекта "Профессионалитет", чиновникам необходимо совместно с Общероссийским общественным движением "Народный фронт "За Россию"".

Цель поручения - "сохранение и развитие профессиональных компетенций" выпускников, а также "обеспечение их связи с работодателем".

Тем же документом правительству совместно с Фондом "Защитники Отечества" поручается "разработать и реализовать комплекс мер по обеспечению трудоустройства на профильные предприятия лиц, принимавших участие (содействовавших выполнению задач) в специальной военной операции, уволенных с военной службы (службы, работы) и имеющих квалификацию и опыт в области инженерного дела, технологий и технических наук".